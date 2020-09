© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: attivista Wong rilasciato su cauzione, sarà riascoltato il 18 dicembre - L'attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua Wong ha ottenuto il rilascio temporaneo da un tribunale della Regione amministrativa speciale dopo essere stato accusato di aver preso parte a un'assemblea non autorizzata e aver violato il divieto di indossare maschere durante i disordini civili dello scorso anno. Lo riferisce il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post". Wong è apparso davanti alla Corte orientale oggi pomeriggio, ora locale, insieme all'attivista di 74 anni Koo Sze-yiu - anch'egli rilasciato - per la loro presunta partecipazione alla manifestazione vietata a Causeway Bay il 5 ottobre scorso, il giorno in cui è stata adottata e ha preso effetto la legge anti-maschera. Secondo quanto riferito, in merito all'accusa a suo carico Koo avrebbe dichiarato: "Le manifestazioni e le assemblee non hanno bisogno del permesso del Partito comunista cinese". (segue) (Res)