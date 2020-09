© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Pyongyang annuncia all’Onu che darà priorità all’economia - La Corea del Nord ha sviluppato “un deterrente bellico affidabile ed efficace per l’autodifesa”, e d’ora in poi intende concentrare le proprie risorse nello sviluppo dell’economia. Lo ha dichiarato ieri, 29 settembre, l’ambasciatore del paese alle Nazioni Unite, Kim Song, rivolgendosi all’Assemblea generale a New York. Kim ha affermato che “la situazione anti-epidemica nel nostro paese è sotto sicuro e stabile controllo”, ed ha ribadito che nel paese non esiste alcun caso di contagio confermato: una affermazione che suscita dubbi tra gli esperti statunitensi. “Sulla base della garanzia di salvaguardia della sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini, la Repubblica Popolare Democratica di Corea intende ora indirizzare tutti i propri sforzi verso l’edificazione dell’economia”, ha affermato l’ambasciatore. “E’ un dato di fatto che il nostro paese necessiti urgentemente di un ambiente esterno favorevole all’edificazione economica”, ha aggiunto l’inviato, “ma non intendiamo vendere la nostra dignità nella speranza di evoluzioni positive. Difendiamo il valore della nostra dignità quanto quello della nostra vita, e questa è una posizione incrollabile”, ha affermato Kim. L’ambasciatore ha affermato che la Corea del Nord è ancora minacciato da asset militari come aerei da combattimento di quinta generazione e armi nucleari, ed ha aggiunto che “la vera pace può essere davvero salvaguardata solo tramite il possesso della forza assoluta necessaria a prevenire un conflitto”. (segue) (Res)