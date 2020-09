© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: ex leader dell'opposizione Thanathorn, il governo ha perso la fiducia dei cittadini - Il governo della Thailandia ha perso la fiducia dei cittadini. Lo ha dichiarato Thanathorn Juangroongruangkit, ex leader dell'opposizione del Partito verso il futuro (Ffp), bandito dalla politica per dieci anni, dopo che un tribunale ha ordinato lo scioglimento del partito per aver violato lo scorso febbraio le leggi sul finanziamento delle forze politiche. Secondo quanto riporta la testata locale "The Star", il politico ha ripetutamente negato le accuse, affermando, inoltre, che il governo sta affrontando una "tempesta perfetta" di proteste e difficoltà economiche causate dalla pandemia di coronavirus. Inoltre, l'ex leader dell'Ffp ha sferrato un altro attacco all'esecutivo, preconizzando la sua imminente fine a causa della perdita di fiducia da parte dei cittadini. (segue) (Res)