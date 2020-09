© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: coronavirus, Giacarta ha esaurito lo spazio per le sepolture - L’amministrazione di Giacarta, in Indonesia, sta predisponendo un appezzamento di due ettari di terreno per la sepoltura delle vittime della pandemia di coronavirus, mentre nella capitale si vanno rapidamente esaurendo gli spazi destinati alle inumazioni. Lo riferisce il quotidiano “Straits Times”. Hari Nugroho, direttore dell’agenzia per la rete stradale cittadina, ha dichiarato che l’amministrazione è al lavoro per predisporre le necessarie infrastrutture nel nuovo appezzamento, adiacente al cimitero pubblico di Rorotan, nella parte settentrionale di Giacarta. Una volta predisposto, il nuovo cimitero dovrebbe dare spazio ad altre 6mila sepolture. Nel solo mese di settembre sono state sepolte a Giacarta 1.372 vittime del coronavirus. (Res)