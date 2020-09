I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro presenta legge "anti embargo" contro le sanzioni degli Usa - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha consegnato martedì all'Assemblea nazionale costituente (Anc) il progetto di legge "anti embargo". Un testo che secondo il capo dello stato dovrà salvaguardare i venezuelani e proteggerli dalle misure coercitive e dal "blocco economico criminale" imposto alla popolazione. "Mi presento all'Assemblea nazionale costituente per presentare al paese una proposta per il momento storico che vive il Venezuela, gravemente minacciato dai poteri imperiali e vittima di un embargo criminale", ha detto Maduro sottolineando che la legge servirà ad affrontare con capacità giuridiche e istituzionali la "peggiore offensiva" contro il paese in 200 anni di vita repubblicana. (segue) (Res)