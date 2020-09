© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Osa, preoccupazione per deterioramento spazi democratici - L’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha espresso preoccupazione per il deterioramento degli spazi democratici e dei diritti umani in Venezuela. L’organismo panamericano ha tenuto ieri una sessione virtuale straordinaria, chiesta dai rappresentanti di Colombia, Brasile e Stati Uniti per discutere l’informativa sul Venezuela elaborata da una missione indipendente delle Nazioni Unite, in cui si accusano le autorità venezuelane di crimini contro l’umanità. Alla riunione ha partecipato anche la responsabile della missione Onu, Marta Valinas. “Le gravi violazioni dei diritti umani avvenute in Venezuela per mano delle forze di sicurezza chiamano in causa responsabilità dello Stato e responsabilità individuali”, ha detto Valinas. La missione ha quindi risposto alle critiche arrivate dal governo di Nicolas Maduro, secondo cui il rapporto mancherebbe di credibilità perché stilato senza una presenza nel paese. “La missione può lavorare anche senza la cooperazione delle autorità. È più facile se collaborano e permettono l'ingresso nel paese, ma si può fare ed è quello che accade nella maggior parte dei casi”, ha dichiarato Paul Seils, uno dei membri della missione indipendente delle Nazioni Unite. (segue) (Res)