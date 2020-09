© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: gruppo di ex presidenti latinoamericani contro missione Ue nel paese, "avalla elezioni illegittime" - Un gruppo di ex presidenti latinoamericani, oppositori venezuelani, intellettuali e organizzazioni della società civile hanno inviato una missiva al presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ai ministri degli Esteri europei e al governo spagnolo criticando l'invio di una missione in Venezuela in vista delle elezioni parlamentari del 6 dicembre. Secondo i firmatari, 230 in totale, la missione punta ad avallare elezioni illegittime. "È inaccettabile chiedere 'condizioni minime' a un regime criminale, i cui leader sono accusati a livello internazionale di crimini contro l'umanità e di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale strutturata", si legge. I firmatari puntano il dito contro l’alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Josep Borrell: “cerca di minare il consenso internazionale raggiunto sulla necessità di istituire un governo di transizione in Venezuela per gestire la crisi umanitaria e poter indire elezioni presidenziali veramente libere e sovrane". La missiva è stata firmata, tra gli altri, dagli ex presidenti della Colombia Andres Pastrana e Alvaro Uribe, l’ex capo dello stato della Bolivia, Jorge Quiroga, l’ex presidente messicano Vicente Fox e l’ex capo dello stato della Costa Rica Miguel Angel Rodriguez. Tra le firme anche quella dello scrittore Mario Vargas Llosa. (segue) (Res)