I fatti del giorno - America latina (5)

- Brasile: ministro Energia afferma che la capitalizzazione di Eletrobras è una priorità - Il ministro delle Miniere e dell'Energia del Brasile, Bento Albuquerque, ha affermato che la capitalizzazione e privatizzazione della compagnia statale dell'elettricità Eletrobras è la priorità del governo e, insieme alla legge che istituisce il nuovo mercato del gas, fa parte di misure individuate dal governo come necessarie per la modernizzazione del settore. "Eletrobras rimane una priorità per il ministero in relazione all'agenda della capitalizzazione. Questo processo consentirà di costituire una grande società brasiliana nel settore energetico, come le varie operanti nel mondo e in Brasile", ha detto Albuquerque intervenendo all'apertura dell'incontro annuale degli agenti del settore elettrico (Enase). Eletrobras è responsabile del 30 per cento della generazione di energia nel paese e del 50 per cento della trasmissione. (Res)