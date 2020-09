I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: Fim Cisl Lombardia, in primi 6 mesi 2020 da 18.673 aziende metalmeccaniche richiesta ammortizzatori - In Lombardia da gennaio a fine giugno 2020 sono state colpite dalla crisi 18.673 aziende del settore metalmeccanico contro le 392 di fine 2019 (+4664 per cento) e 382.885 lavoratori contro i 17.288 nel periodo precedente (+2115 per cento). È quanto emerge dal 49° Rapporto sulle situazioni di crisi dell'Osservatorio della Fim Lombardia, relativo al primo semestre 2020. "I dati dimostrano quanto l'impatto del coronavirus sia stato profondo e quanto sia necessario che il piano per l'utilizzo del Recovery fund si concentri su: transizione tecnologica, formazione e politiche attive, investimenti a favore dei soggetti più deboli. Permanendo il divieto di licenziamento e gli ammortizzatori sociali, temiamo un contraccolpo occupazionale nel 2021", commenta Andrea Donegà, segretario generale della Fim Cisl Lombardia. (segue) (Rem)