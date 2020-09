I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Varese: Maroni accetta la candidatura a sindaco per le comunali del 2021 - L'ex presidente della Regione Lombardia si candida a Sindaco di Varese per il centrodestra alle elezioni comunali che si terranno l'anno prossimo. Lo ha confermato lui stesso in un'intervista al quotidiano locale “La Prealpina”, “Ho lavorato in silenzio in questi giorni e ora so che ci sono tutte le condizioni politiche: mi candido”, ha detto Maroni. A fine agosto era stato lo stesso ex ministro dell'Interno a lanciare la propria candidatura sostenendo che gli era stata proposta a metà luglio dal segretario della Lega Matteo Salvini, ma il leader del Carroccio, in occasione di un eventi elettorale a Saronno, si era smarcato dicendo che “la scelta del candidato sindaco dipende dalla sezione di Varese”. E ieri, come riporta il quotidiano online Varesenews, la sezione di Varese ha deciso: è lui il candidato per le amministrative 2021. All’incontro “la sezione si è trovata concorde e unita sul nome di Maroni, che quindi è il candidato espresso dalla sezione – ha spiegato a fine riunione Cristiano Angioy Viglio, commissario della sezione – Pertanto ora tocca a lui accettare”. Questa mattina, a mezzo stampa, la conferma. (segue) (Rem)