I fatti del giorno - Milano (5)

- - Imprese: Camera commercio, Milano e Londra insieme per una moda sostenibile e innovativa - Una moda sempre più sostenibile e innovativa, la promozione delle nuove idee nelle startup di donne e il rapporto con il Regno Unito sono i temi su cui si concentra l'iniziativa che si tiene oggi sul tema "innovazione per una moda sostenibile. Uno sguardo al femminile". La promuove la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dopo la Fashion Week per avvicinare i due Paesi attraverso il suo Comitato Imprenditoria Femminile e il Tavolo Giovani, in collaborazione con il Consolato Generale britannico a Milano. "Oggi sempre più start up coniugano sensibilità ambientale nel settore fashion ed innovazione tecnologica. Con il Tavolo Giovani della Camera di commercio diamo una opportunità concreta di far conoscere i propri progetti d'impresa" spiega Alvise Biffi, membro di Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. "Come amministrazione - commenta Cristina Tajani, assessore alle Politiche per il Lavoro, Commercio, Moda e Design del Comune di Milano - abbiamo sempre sostenuto e valorizzato in questi anni il lavoro delle start-up cittadine in ogni campo, dalla moda al design convinti che la loro capacità creativa e di proporre modelli produttivi nuovi, sempre più attenti alla qualità, alla circolarità e alla sostenibilità costituisca uno dei tratti imprescindibili del Made in Italy". "Sostenibilità, sostegno ai giovani talenti e la diversity e l'inclusion sono tra i pilastri principali della strategia operativa di Camera Nazionale della Moda Italiana" dichiara il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa. "Siamo felici di sostenere questo tipo di iniziative che hanno il fine di supportare le giovani designer che s'impegnano per presentare tecniche di lavorazione e collezioni sempre più green e sostenibili". (Rem)