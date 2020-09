I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda: attesa oggi sentenza della Corte di giustizia dell'Africa orientale su limite età presidenza - La Corte di giustizia dell'Africa orientale (Eacj) si pronuncerà oggi sulla richiesta di appello presentata contro la sentenza della Corte suprema, che ha abolito il limite di età per i candidati alla presidenza dell'Uganda. La misura, ricorda il "Daily Monitor", aveva permesso al presidente Yoweri Museveni - al potere dal 1986 - di ricandidarsi per un sesto mandato alle elezioni generali del prossimo gennaio. La richiesta di appello era stata presentata nel 2017 dall'avvocato Male Mabirizi Kiwanuka, per il quale l'emendamento è passato sotto la minaccia di "violenze e del dispiegamento delle forze di polizia fuori dal parlamento", e che richiede il ripristino del limite di età. Mabirizi Kiwanuka accusa in particolare l'Uganda di violare il trattato della Comunità dell'Africa orientale (Eac) relativamente ai principi del buon governo e del mancato rispetto dei principi della democrazia. A febbraio scorso, la Corte Eacj aveva inoltre respinto la richiesta del governo di Kampala di archiviare il caso, definendo la richiesta presentata dai legali delle autorità “frivola e vessatoria”, richiesta che mirava a imporre la sospensione dei preparativi per le elezioni presidenziali in programma nel 2021. (segue) (Res)