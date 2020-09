I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia-Kenya: presidente Kenyatta in visita a Parigi, oggi l'incontro con Macron - Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, è in visita a Parigi, dove incontrerà oggi l'omologo francese Emmanuel Macron per una cena di lavoro. Lo riferisce l'Eliseo nell'agenda presidenziale. Durante la sua permanenza, che si protrarrà fino a domenica prossima, Kenyatta parteciperà ad una conferenza della Banca pubblica per gli investimenti, incontrerà gli imprenditori francesi e dovrebbe procedere alla firma di diversi progetti infrastrutturali con Macron: fra questi, un progetto di concessione autostradale che collega Nairobi a Nakaru ed un collegamento ferroviario tra la capitale e l'aeroporto. Si attendono anche accordi di tipo energetico, in particolare sul collegamento della centrale geotermica di Menengai alla rete elettrica nazionale. Il sito investigativo "Africa Intelligence" sottolinea inoltre che con la visita a Parigi il presidente del Kenya cerca sostegno per la candidatura di Amina Mohamed ai vertici dell'Organizzazione mondiale del Commercio (Omc). (segue) (Res)