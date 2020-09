I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guinea-Bissau: firmato accordo con Pechino per il restauro del parlamento - Il governo cinese finanzierà il restauro dell'Assemblea nazionale della Guinea-Bissau. L'accordo, concluso a Bissau dal ministro guineano dei Lavori pubblici, dell'edilizia abitativa e dell'urbanistica Fidelis Forbes e dall'incaricato d'Affari dell'ambasciata cinese a Bissau, Li Feng, prevede che tecnici di Pechino assistano ai lavori di restauro dell'edificio governativo, il Palazzo del popolo. Dopo aver firmato il documento, riferisce la stampa guineana, il ministro Forbes ha dichiarato che "la Guinea-Bissau continuerà a collaborare con il governo cinese", mentre per il rappresentante di Pechino il suo governo sarà "sempre disponibile a lavorare e proseguire la cooperazione bilaterale con la Guinea-Bissau". L'accordo conferma in realtà una consolidata collaborazione fra i due Paesi: il Palazzo del popolo è stato costruito nel 2005 con l'aiuto del governo cinese, e da allora i lavori di manutenzione sono stati eseguiti sempre da tecnici di Pechino. (segue) (Res)