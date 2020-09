Milano: La giunta comunale approva la variazione di bilancio 2020-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dalla Giunta e ora passa al vaglio del Consiglio Comunale la variazione di bilancio 2020-2022. La manovra, che prevede un rafforzamento di investimenti finanziati con il risparmio degli anni precedenti e con nuovo debito, si è resa necessaria per non ritardare l'avvio dei progetti previsti per il 2020. "Nel quadro difficile dei conti di questo 2020, caratterizzato da una flessione delle entrate dovuta all'emergenza Covid-19, siamo comunque riusciti a preservare idonee risorse per gli investimenti non rinviabili. Gran parte di esse derivano dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione del 2019 e dalla rinegoziazione dei mutui non utilizzati negli anni precedenti. Due opportunità che testimoniano la salute dei conti dell'Amministrazione e la capacità di contrarre debito in misura minore di quanto rimborsato nel corso del 2020 - spiega l'assessore al Bilancio, Roberto Tasca. (segue) (Com)