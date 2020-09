Milano: La giunta comunale approva la variazione di bilancio 2020-2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella parte in conto capitale è infatti previsto un maggiore stanziamento per l'anno 2020 legato ai risparmi realizzati grazie alla devoluzione dei mutui contratti in anni precedenti. Si tratta di 36 milioni di euro a cui si aggiungono di ulteriori finanziamenti a lungo termine per 100 milioni di euro nel 2020 e 50 milioni nel 2021, necessari per integrare le risorse per l'avvio degli investimenti da finanziare nel 2020. La manovra può contare anche su 248 milioni di euro di avanzo di amministrazione 2019, vincolati a sostenere spese di investimento e interventi sul Piano Triennale delle Opere (PTO) del 2020. Tra le novità si trovano nuovi investimenti in edilizia scolastica per 16 milioni di euro, l'incremento delle manutenzioni stradali straordinarie per 34 milioni di euro, i lavori di superficie della linea M4 per 26 milioni di euro, l'ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica e della mobilità ciclistica. Una spinta al rilancio della città nell'ottica di superamento della crisi economica, ma sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio che non consentono squilibri tra entrate e uscite. (Com)