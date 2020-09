Imprese: da Gruppo bancario cooperativo Iccrea 10 milioni a Zanutta con garanzia Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non siamo neofiti a questo genere di percorsi con istituti bancari, che evidentemente vedono nella Zanutta un interlocutore solido e un partner affidabile: questa operazione non cambia la nostra filosofia o l’approccio globale, ma semplicemente il modus operandi per disporre della necessaria liquidità in grado di sostenere opere importanti di imprese e privati", ha concluso l'amministratore delegato Vincenzo Zanutta, sottolineando come partnership del genere promuovano concretamente il rilancio di un settore strategico per il paese avvalendosi di misure rapide ed efficaci. "In questo modo l’edilizia può garantire una risposta tempestiva e funzionale alla domanda, mantenendo standard professionali elevati, elasticità di tutti i protagonisti coinvolti e qualità del servizio: Iccrea e Sace appoggiano con fiducia realtà come la nostra che, con abnegazione e umiltà, cercano di soddisfare le richieste e le esigenze di grandi aziende e piccoli privati”, ha aggiunto. (Com)