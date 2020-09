Emirati: scorte di prodotti petroliferi al porto di Fujairah ai minimi da 8 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scorte di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio presenti nel porto di Fujairah, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, hanno raggiunto la quantità minima da otto mesi, grazie all’aumento delle spedizioni di nafta e gasolio. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, citando dati della Fujairah Oil Industry Zone (Foiz). Gli stock totali al 28 settembre ammontavano a 20,961 milioni di barili, in calo del 2,2 per cento rispetto alla settimana precedente e ai minimi dallo scorso 13 gennaio. Nella settimana del 21 settembre circa 322mila barili di nafta sono partiti da Fujairah per la Malesia, nella seconda settimana consecutiva di spedizioni per il paese asiatico, e il Sudan ha ricevuto 345 mila barili di gasolio, secondo dati della società Kpler. Le scorte di distillati leggeri (nafta e benzina) al 28 settembre erano pari a 6,5 milioni di barili, in calo del 2 per cento rispetto alla settimana precedente; i distillati medi (gasolio e kerosene) in calo dell’8 per cento, a 4,3 milioni di barili. La riduzione delle scorte ha visto in parallelo un aumento delle forniture di petrolio greggio, che ha rafforzato la domanda di carburante marino, mentre altri paesi come l’Arabia Saudita hanno importato carburante per centrali elettriche a causa del clima caldo e della domanda stagionale di aria condizionata. Le scorte totali per l’anno sono comunque aumentate del 13 per cento, con i distillati leggeri in aumento del 36 per cento e i medi del 16 per cento, mentre i residui e i distillati più pesanti, come i combustibili di stiva e il carburante per la produzione elettrica, sono aumentati di meno dell’1 per cento. (Res)