Migranti: Laschet al "Corriere della Sera", la Ue dia un segnale all'Italia

- "Il Next Generation Eu è giusto, ora tocca a tutti noi usarlo in modo da rilanciare un mercato europeo più grande, più robusto e più unito". Non è solo una visita celebrativa per i 30 anni della Riunificazione tedesca, quella di Armin Laschet a Roma. A suggerirlo e un'agenda del tutto inusuale per il ministro-presidente di un Land federale, fosse pure il più grande com'è il caso del Nord Reno-Vestfalia. Laschet infatti incontra oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e domani il Papa, con il quale vuole ricordare il "contributo decisivo che Giovanni Paolo II diede all'unità europea con la sua lotta per la fine del comunismo e la libertà dell'Europa orientale". II premier renano vedrà anche il ministro degli Esteri Di Maio e, in un ricevimento alla residenza dell'ambasciatore tedesco, si intratterrà con un pezzo importante di establishment italiano: i ministri Lamorgese e Gualtieri, la presidente del Senato Casellati e poi Zingaretti, la sindaca Raggi, gli ambasciatori dell'Ue, alcuni capi d'impresa e direttori di giornali. Dopo la vittoria della Cdu nelle comunali del suo Land, Laschet è il candidato di testa per la presidenza della Cdu, una carica che renderebbe inevitabile la sua candidatura alla cancelleria nelle elezioni del prossimo settembre. Ed è lui in realtà il favorito in pectore di Angela Merkel, che in Laschet vedrebbe assicurata la continuità del suo corso centrista. (segue) (Res)