Migranti: Laschet al "Corriere della Sera", la Ue dia un segnale all'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laschet spiega al "Corriere della Sera" perché 30 anni dopo la riunificazione ci sono ancora divisioni tra le due Germanie. "L'unità della Germania così come quella dell'Europa non sono ancora state completate. Ci sono su alcuni atteggiamenti diversi nel centro e nell'Est europei. Ma ci sono anche differenze di mentalità e di visione tra l'Est e l'Ovest della Germania. In questo senso c'è ancora molto lavoro. Dal punto di vista economico è stato fatto tanto. Helmut Kohl aveva parlato di 'paesaggi in fiore'. È un fatto che ci siano molte aree e città dell'Est in ottime condizioni, il decadimento di allora è stato fermato e rovesciato. Si è investito tanto nelle infrastrutture". "Ma dal punto di vista mentale, - continua - molte persone non si sentono del tutto accettate. Vivere in un sistema politico diverso fa una differenza, ne conseguono percorsi di vita ed esperienze diverse. Ed è compito di tutti i tedeschi superare gli ostacoli che ancora esistono e completare anche l'unità nelle teste delle persone". Con Il Next generation Eu l'Europa ha rotto il tabù dei debiti in comune. "La mia speranza è che si tratti di un primo passo verso una nuova, comune coscienza europea. Di fronte alla pandemia, l'Europa ha fronteggiato il rischio di una rottura tra Nord e Sud, Est e Ovest. Ora, grazie alla decisione del Consiglio europeo, è possibile rendere di nuovo forti i Paesi, in particolare quelli del Sud, più colpiti dal coronavirus. Una cosa è evidente: proprio la Germania, il maggior Paese esportatore, dipende in modo massiccio dal successo economico dell'Italia. Noi e gli altri Paesi dell'Ue possiamo essere forti solo se anche l'Italia e le nazioni del Sud lo sono. Questo riconoscimento è al tempo stesso segno di solidarietà e nostro primario interesse". (segue) (Res)