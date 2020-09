Migranti: Laschet al "Corriere della Sera", la Ue dia un segnale all'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al governo italiano, "ha l'obiettivo non solo di tornare ai livelli dell'economia precedenti la pandemia, ma anche di usare le risorse per la modernizzazione delle infrastrutture, l'agenda climatica, la digitalizzazione. Penso che l'Italia ce la farà. Solo così potremo insieme costruire un'Europa forte che abbia un posto nel mondo, di fronte agli Usa e alla Cina". La questione migratoria è tornata ad aggravarsi. Cinque anni dopo la crisi del 2015, non c'è ancora un meccanismo di redistribuzione e le regole di Dublino sono ancora là. "C'è bisogno di un consenso, non si può costringere nessuno a maggioranza ad accettare i rifugiati. Mai migranti che arrivano a Lesbo o a Lampedusa arrivano in Europa. Quindi occorre una risposta europea. E una responsabilità comune. Ciò significa che l'Ue deve aiutare nella protezione delle frontiere, nella registrazione dei profughi, nella distribuzione solidale. È una strada lunga ma sono ottimista. La proposta della Commissione è un buon inizio". La pandemia è ancora fra noi. I nuovi contagi tornano a salire ovunque. "Dobbiamo fare di tutto per evitarlo, altrimenti ci sarebbero danni pesantissimi all'economia in Europa. Già ora in Germania e nell'Ue siamo dentro la più grave crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. Occorre interrompere e mettere sotto controllo le catene infettive. In Germania, dove gli sviluppi variano da Land a Land, vogliamo reagire in modo mirato: quando certi valori saranno superati, programmiamo un lockdown locale e in certe città specifiche attività potrebbero essere proibite". "Voglio però dire - aggiunge - che in questa fase l'Italia sta controllando la crisi meglio di altri Paesi, le cifre italiane del contagio ci danno speranza, gli italiani sono disciplinati e sono un modello per l'Europa", ha concluso Laschet. (Res)