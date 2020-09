Ungheria: ministra Giustizia, nuova proposta Ue su stato di diritto è "inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova proposta della presidenza tedesca dell'Unione europea in merito a un collegamento tra rispetto per lo stato di diritto e ricevimento dei fondi europei è "inaccettabile". Lo sostiene la ministra della Giustizia dell'Ungheria, Judit Varga, per la quale il meccanismo costituirebbe una modifica unilaterale dei trattati europei. "Non si può proteggere lo stato di diritto violando i suoi principi basilari", ha scritto la ministra su Facebook. "Questo non è stato di diritto, bensì un semplice atto di ricatto", ha continuato. Il principio dello stato di diritto è incardinato nell'art. 7 del Trattato dell'Ue e stabilire nuovi meccanismi ad esso relativi richiede l'approvazione unanime degli Stati membri e una riforma dei trattati, ritiene Varga. La proposta della presidenza tedesca rischia di riaprire questioni già chiuse durante il vertice di luglio in cui gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sul futuro quadro finanziario pluriennale e sul fondo per la ripresa. "E' l'obiettivo dei paesi frugali, che non hanno mai veramente voluto sostenere le economie europee affinché si riprendano", accusa la guardasigilli. "Noi appoggiamo il rafforzamento della protezione del bilancio Ue, ma la proposta tedesca è mal equipaggiata per farlo", ha proseguito. (Vap)