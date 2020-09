Ue: Tajani al "Corriere della Sera", sì al Mes o l'Europa ci giudicherà negativamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega, riguardo al Mes, che "va assolutamente sfruttata un'occasione come questa, sono 35 miliardi senza condizionalità e a tassi più bassi di quelli del mercato per affrontare l'emergenza sanitaria. Non prenderli sarebbe visto negativamente dall'Europa". "Perché sono fondi - continua - facilmente accessibili, ed è serio utilizzarli in vista delle decisioni sul Recovery fund. Speriamo che il governo ci ascolti come invece spesso non fa, a partire da temi come il reddito di cittadinanza, che sapevamo sarebbe stato un fallimento. Vedo che ora ci sono arrivati anche loro". Forza Italia è uscita con poche soddisfazioni dal voto delle Regionali. Ma Tajani non si butta giù e lancia un appello che è quasi una sfida ai suoi: "Siamo noi la garanzia per il nostro futuro, nessun altro può darcela. Abbiamo un grande leader, Berlusconi, che a causa del Covid ci è mancato molto in questa campagna elettorale, ma che c'è e che deve ispirarci non solo con le sue decisioni, ma con quello che rappresenta e incarna, che ci mette e ci ha sempre messo a disposizione ed è nelle nostre mani". (segue) (Res)