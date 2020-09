Ue: Tajani al "Corriere della Sera", sì al Mes o l'Europa ci giudicherà negativamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Significa che non ci sono novità in vista ai vertici di FI. "Abbiamo un leader indiscusso, apprezzato, una figura di riferimento nel panorama nazionale e internazionale. Che ci guida e continuerà a farlo rappresentando con la sua stessa figura, per l'oggi e il domani, i nostri valori e le nostre idee. Saper creare, fare impresa, lottare per uno Stato liberale, un fisco più giusto, una giustizia che sia centrale nell'equilibrio dei poteri, un'Europa solidale e forte, la capacità di governare e non solo di opporsi, sono il patrimonio che Berlusconi rappresenta. Sta a noi impegnarci per farlo contare". I suoi parlamentari sembrano però spaventati: calo dei consensi, taglio dei parlamentari, mettono a rischio la loro rielezione. "Non esistono scorciatoie, nessuno regala seggi e posti in nessun partito. Vale solo la meritocrazia e c'è solo una strada: combattere pancia a terra per conquistare i voti, il proprio seggio, e dare una prospettiva non solo a se stessi ma soprattutto al Paese". (segue) (Res)