Ue: Tajani al "Corriere della Sera", sì al Mes o l'Europa ci giudicherà negativamente (3)

- Insomma, inutile parlare di nuove formule come un centro autonomo o guardare fuori da FI. "Esattamente. Non c'è posto per centrini autonomi. Siamo stabilmente nel centrodestra e al suo interno vogliamo avere un ruolo sempre maggiore: serve anche agli alleati per vincere e governare". Intanto gli alleati si muovono, come Giorgia Meloni eletta presidente dei Conservatori europei. "Siamo felici se gli alleati crescono. Noi però siamo protagonisti nel Ppe, abbiamo rapporti consolidati con tutti i leader, Berlusconi ha una credibilità internazionale che si traduce in fatti: le sue posizioni sono spesso rappresentate in sede di Ppe, l'ultima sulla Cina. Poi è bene che la Meloni sia a capo dei Conservatori europei, anche perché il Ppe deve avere alla propria destra forze credibili, per non subire uno schiacciamento a sinistra", ha concluso Tajani. (Res)