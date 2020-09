Migranti: Meloni a "La Stampa", Italia colabrodo con gli stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è stata eletta presidente dei Conservatori e riformisti europei, la terza forza politica del Parlamento di Bruxelles. "Mi ha telefonato Paolo Gentiloni, - racconta a "La Stampa" - mi ha fatto piacere, un augurio di buon lavoro tra italiani sia pur con posizioni differenti. Ho ricevuto anche un'accoglienza calorosa a Montecitorio". Poi spiega cosa significa presiedere i Conservatori e riformisti europei (Ecr). "Significa non essere isolata: l'Europa non si esaurisce in due opzioni, uscire o prostrarsi in ginocchio. Io rappresento la terza via blairiana di destra, sto in Europa con i partiti che condividono un modello confederale, con nazioni che collaborano ma restano sovrane in casa propria. Oggi l'Ue non ha una politica estera ma si occupa di carote e vongole, ecco, vorrei l'opposto: di queste cose si occupino gli Stati, mentre l'Europa dovrebbe pensare alle grandi materie di interesse comune". Si dice che Salvini abbia pensato al Ppe. Quanto alla differenza, in Europa, tra i sovranisti di Salvini e i Conservatori, "i Conservatori non si limitano alla critica ma propongono un'idea alternativa di Europa, nel solco di un pensiero presente sin dall'inizio del processo d'integrazione europea". (segue) (Res)