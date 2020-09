Migranti: Meloni a "La Stampa", Italia colabrodo con gli stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Talmente alternativi che i Visegrad sono pronti a ritardare il Recovery Fund affamando l'Italia. "Gli stati di Visegrad hanno governi che fanno parte un po' di tutte le famiglie europee. Solo Varsavia è a guida Ear. I polacchi non sono contrari al Recovery ma alle sue condizionalità eccessive. L'Europa deve dare una mano perché siamo messi male, tutti. Rivendico di aver denunciato, tra i primi, l'assenza dell'Europa, quando il covid sembrava un nostro problema: oggi abbiamo 200 miliardi destinati, sia pur in tempi non adeguati, all'Italia". "I polacchi - continua - dicono solo di spendere questi soldi come gli altri, senza il freno di emergenza. Vale per tutti. Capisco alcune perplessità europee sul sistema pensionistico italiano, ma la riforma più adatta non me la può spiegare Bruxelles. Ogni Stato deve essere responsabile ma è sovrano a casa propria. Occhio che su questo le obiezioni arrivano dai conservatori polacchi ma anche dai liberal olandesi". Il veto della Polonia impedisce anche la revisione del Trattato di Dublino sui migranti. "Purtroppo sono d'accordo con loro. Dublino è un finto problema, si occupa dei profughi, ossia il 10 per cento del totale dei migranti. La Polonia dice: tutti insieme difendiamo i confini ma se voi siete il buco nella rete è un vostro problema. Ha ragione. La soluzione non è la soluzione dell'Italia ma neppure dell'Europa, io propongo da sempre il blocco navale e poi distinguiamo tra rifugiati e immigrati clandestini. Vi invito a leggere bene il piano della Von der Leyen, scoprirete che non sono solo i cattivi dell'Est a chiedere di combattere l'immigrazione illegale ma anche la Commissione Ue, con Francia e Germania in testa". (segue) (Res)