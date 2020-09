Migranti: Meloni a "La Stampa", Italia colabrodo con gli stranieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Conte e Confindustria sembrano aver siglato la tregua. "Quello che si aspetta Confindustria, ossia che il governo abbia lucidità e comprenda l'urgenza di cogliere le risorse del Recovery senza dissipare facendo mille cose senza impatto sull'economia C'è una frase di Bonomi che condivido: 'Neanche 100 miliardi ti aiutano se dai una goccia a tutti'. Per noi di Fdl i soldi vanno investiti su tre direttrici: difesa dei posti di lavoro, sostegno alle imprese che resistono e aiuto agli italiani che non ce la fanno. Sebbene i soldi europei arrivino tardi e condizionati, pensiamo a spenderli bene, in ballo non c'è il futuro del governo ma degli italiani". Meloni ha deciso di andare a Catania con il leader della Lega. "Salvini sa che gli stiamo sempre vicino. Ma stavolta vado per difendere un principio: un ministro non può essere processato per aver contrastato l'immigrazione illegale come chiedevano gli italiani", ha concluso Meloni. (Res)