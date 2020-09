Scuola, ecco le linee guida per la didattica digitale integrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contenere il contagio o per garantire le lezioni in caso di una nuova serrata. Queste le principali evenienze in cui le scuole applicano la didattica digitale integrata (Ddi). Secondo quanto si legge nelle Faq della Flc Cgil, le attività digitali complementari a quella in presenza vanno svolte rispettando per intero l'orario di lavoro della classe, salvo che una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza non sia motivata dalla specificità dei metodi utilizzati.Qualora di verificasse l’eventualità di nuovo di lockdown, sono previste in almeno 15 ore per il primo ciclo e almeno 20 per la secondaria, con quote orarie settimanali minime di Ddi sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti. Per la scuola dell’infanzia non è previsto un monte ore minimo per la Ddi. Per la scuola del primo ciclo, gli istituti devono rispettare il limite minimo di 15 ore, che diventano 20 nel caso della scuola di secondo grado. Per i licei a indirizzo musicale, è importante garantire le ore di musica di insieme e le esercitazioni allo strumento anche durante la didattica digitale integrata.Le scuole predispongono all’interno del Piano della formazione del personale, percorsi in rete sull’uso delle piattaforme per docenti e assistenti, metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento, nonché su privacy, salute salute e sicurezza sul lavoro nella didattiva digitale integrata. E’ necessario poi individuare la piattaforma da utilizzare, con requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.Infine, le scuole sono chiamate a rilevare il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte degli studenti e in via residuale da parte dei docenti a tempo determinato, mentre non sono rilevati i bisogni di strumentazione dei docenti a tempo indeterminato in quanto già destinatari della Carta del Docente. (Rin)