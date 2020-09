© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, interverrà oggi alle 12:00 in audizione alla Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund nei settori dei beni e delle attività culturali. L'audizione sarà trasmessa in diretta sul canale WebTV6 del Senato. Lo rende noto l'ufficio stampa del Mibact. (Com)