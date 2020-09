Energia: Russia, progetto Arctic Lng 2 completato al 21 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avanzamento del progetto Arctic Lng 2 della società russa Novatek è ora completato al 21 per cento. È quanto emerge dalla presentazione del vice presidente del consiglio di amministrazione della compagnia Mark Gateway, presentata al Sakhalin Oil and Gas Forum. "L'attuale implementazione del progetto è del 21 per cento", si apprende dalla presentazione, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Lo stato di avanzamento della prima piattaforma è del 29 per cento. Nell'ambito del progetto sono stati perforati 11 pozzi di produzione, pari al 16 per cento di quanto pianificato. Il programma di investimenti finanziato dagli azionisti risulta essere completo al 23 per cento, con l'81 per cento delle spese di investimento totali contratte. Arctic Lng 2 è il secondo progetto di gas naturale liquefatto su larga scala del produttore indipendente Novatek, dopo lo Yamal Lng. La base delle risorse è situata nello Yamalo-Nenets. Nell'ambito del progetto è prevista la realizzazione di tre linee di produzione con una capacità di 6,6 milioni di tonnellate ciascuna (19,8 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno). Azionisti del progetto sono Novatek (60 per cento), Total (10 per cento), Cnooc (10), Cnpc-Cndoc (10), consorzio Mitsui e Jogmec-Japan Arctic Lng ( 10 per cento). (Rum)