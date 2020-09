Bielorussia: Merkel, non riconosciamo Lukashenko come legittimo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non riconosce Aleksandr Lukashenko come presidente bielorusso. Lo ha detto oggi la cancelliera Angela Merkel nel corso di un intervento al Bundestag. "Non riconosciamo l'elezione del presidente Lukashenko. Lo invitiamo ad avviare un dialogo con il suo popolo, senza alcun coinvolgimento di attori esterni. Condanniamo gli eventi che si svolgono in Bielorussia ogni giorno, intendo l’annullamento del processo democratico e la violenza contro l'opposizione", ha detto Merkel. (Geb)