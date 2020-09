Lavoro: Catalfo, con Recovery plan undici progetti per migliorare il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del Recovery Plan "abbiamo individuato undici progetti, tra loro distinti ma strettamente connessi, accomunati dall'obiettivo di ridurre le disuguaglianze che ad oggi caratterizzano il mercato del lavoro italiano, puntando a realizzare un miglioramento non solo da un punto di vista quantitativo - in termini di aumento del tasso di occupazione - ma anche sotto il profilo qualitativo". Lo ha detto la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, illustrando le linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione Lavoro del Senato. (segue) (Rin)