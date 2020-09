Lavoro: Catalfo, con Recovery plan undici progetti per migliorare il mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catalfo ha poi spiegato che il suo ministero punta alla detassazione dei rinnovi contrattuali dei contratti collettivi nazionali, all’introduzione di un salario minimo orario modulato dalla contrattazione collettiva e al sostegno della contrattazione di secondo livello. L'obiettivo, ha spiegato, è introdurre un salario minimo orario "collegandolo alla previsione di una detassazione dell'incremento salariale derivante dal rinnovo dei contratti, in modo che progressivamente i minimi retributivi - attualmente definiti nei contratti collettivi di primo livello - possano adeguarsi all'importo del salario minimo che sara' individuato dal nostro Paese". Una volta poi favorito il progressivo adeguamento dei parametri fissati dai contratti collettivi ai valori salariali stabiliti con l'introduzione del salario minimo orario, ha continuato, "si determinerà, sul piano nazionale, un incremento generalizzato dei livelli retributivi. Ciò comporterà un miglioramento delle condizioni dei lavoratori, accrescerà la dignità e il valore del lavoro prestato e consentirà di eliminare fenomeni di dumping salariale e di concorrenza sleale tra le imprese". Infine, ha aggiunto, "vogliamo inoltre introdurre misure di sostegno alla contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per accrescere la produttività a livello aziendale, riconoscere ai lavoratori benefici contrattuali ed economici come premio per i risultati raggiunti e migliorare l'offerta dei beni e servizi di welfare contrattuale". (Rin)