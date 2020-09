Banche: Sabatini (Abi), non ci aspettiamo un'esplosione degli Npl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase il trend di riduzione delle sofferenze sta proseguendo, anche se non alla velocità dei mesi precedenti la pandemia: misure come le moratorie, i prestiti garantiti o la maggiore flessibilità consentita dalle autorità europee stanno aiutando ma data l'entità della crisi riteniamo che ci sarà un'inversione di tendenza. Così il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (Abi) audito stamattina in commissione Finanze al Senato. "In ogni caso, le nostre stime non fanno presagire un'esplosione dei crediti deteriorati come previsto da alcuni analisti, dal momento che è migliorata la capacità di analisi e gestione del fenomeno da parte delle banche", ha spiegato. (Ems)