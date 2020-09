Recovery Fund: Gelmini (FI), protagonismo parlamento non è gentile concessione, è indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo progetti alternativi e li presenteremo a breve. Con Renato Brunetta, con i gruppi parlamentari di Camera e Senato e con i Dipartimenti del nostro movimento stiamo costruendo una proposta di Forza Italia e certamente sul digital divide siamo tutti d'accordo. Durante il lockdown un milione e mezzo di studenti non ha potuto accedere alle lezioni a distanza per l'assenza di un pc, di una connessione, della banda ultralarga. E' chiaro che questa è una priorità". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Agorà", su Rai 3. "La speranza che da parte della maggioranza ci sia la volontà di un confronto vero è molto flebile. Ieri però - ha aggiunto la deputata azzurra - il presidente di Confindustria Bonomi è stato chiarissimo nel dire che l'Italia non può diventare la terra dei sussidi, che il Recovery plan rappresenta l'ultima opportunità per rilanciare la crescita e lo sviluppo e quindi non è appannaggio della maggioranza, perché queste risorse che l'Europa mette a disposizione sono risorse per il Paese. Credo che non sia una gentile concessione, ma che sia indispensabile e doveroso il protagonismo del Parlamento e il coinvolgimento delle opposizioni", ha concluso Gelmini. (Rin)