Ue: von der Leyen, oggi adotteremo prima relazione su stato diritto a livello europeo

- Nella riunione di oggi del collegio dei commissari, i membri dell'esecutivo europeo adotteranno la prima relazione sullo stato di diritto a livello europeo. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha aggiunto che in agenda c'è anche "un pacchetto importante per il decennio digitale europeo" composto dal piano d'azione per l'istruzione digitale, lo spazio europeo della ricerca, lo spazio europeo dell'istruzione. (Beb)