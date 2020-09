Brexit: dati di intelligence britannici "sarebbero cancellati" in caso di uscita senza accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati di intelligence britannici su terroristi e altri criminali ricercati internazionalmente sarebbero cancellati dai sistemi dell'Unione europea, se le trattative per il raggiungimento di un accordo commerciale con l'Ue dovessero terminare. Lo riporta "The Guardian". Secondo Julian King, ultimo commissario del Regno Unito presso la Commissione europea fino allo scorso anno, l'impatto di un'uscita dal periodo di transizione senza un accordo firmato verrebbe "avvertita immediatamente", e i suoi effetti sarebbero "tangibili" dal punto di vista della sicurezza. Il Regno Unito verrebbe infatti immediatamente disconnesso da una serie di database e sistemi quali, per esempio, il sistema Ecris (Sistema di informazione sui precedenti criminali europeo), il quale condivide le informazioni circa precedenti condanne a tutti i Paesi dell'Unione. Secondo King, questo aspetto non viene abbastanza commentato e dibattuto, ma è di fatto di vitale importanza, e avrebbe conseguenze immediate nel combattere terrorismo e gravi crimini in Europa. (Rel)