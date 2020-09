Italia-Egitto: Ferro (Ice), dopo morte Regeni nostra attività ridotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività Ice in Egitto è “più limitata rispetto ad altre aree”, ha proseguito Ferro, a causa “del mutato stato delle relazioni bilaterali” con l’Italia. Inoltre, ha poi detto Ferro, le attività dell’ufficio Ice del Cairo si sono concentrate sulla “organizzazione di eventi, partecipazioni a fiere o congressi” su vari settori, come energie da fonti rinnovabili, economia circolare, water management, ma “nessuno dei cosiddetti settori strategici”. A riprova di ciò, Ferro ha citato il fatto che nel 2019 le missioni imprenditoriali siano state soltanto sei nel paese, contro le 30 del 2016 (anno in cui si è svolta anche l’ultima missione di sistema a guida politica). L’agenzia opera sulla base di “linee guida impartite dalla Cabina di regia” per l’internazionalizzazione e “in accordo con il ministero degli Affari esteri e la sua rete diplomatica”: la Cabina di regia definisce annualmente “un elenco dei paesi oggetto di intervento promozionale” classificandoli secondo “due livelli di priorità”, e negli anni passati l’Egitto “non è mai stato incluso in nessuno dei due livelli”. (segue) (Res)