Italia-Egitto: Ferro (Ice), dopo morte Regeni nostra attività ridotta (3)

- Rispondendo a una domanda di Lia Quartapelle, membro della commissione d’inchiesta, sui rapporti fra Ice e governo, Ferro ha detto inoltre che è capitato di avere “da parte del ministero competente” indicazioni “molto chiare” sui rapporti con l’Egitto. Secondo i dati presentati da Ferro nella sua relazione, a fronte di un calo dell’attività promozionale, negli ultimi anni l’export italiano in Egitto ha visto un calo del 18 per cento, dai 2,95 miliardi di euro del 2015 ai 2,42 del 2019, legato anche a “fattori valutari” e all’imposizione da parte del Cairo nel 2016 di alcune barriere non tariffarie. L’Egitto è dunque passato dall’essere nel 2015 il 33simo partner commerciale dell’Italia, collocandosi al 43simo posto nel 2019. Resta comunque elevata la quantità di imprese italiane operanti in Egitto, 1.229 società, stando a dati del giugno 2019, per un totale di investimenti pari a 27,7 miliardi di dollari, in ragione di una storia “tradizionale” e “decennale”. (Res)