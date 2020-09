Romania: premier Orban, non in agenda adesione del sindaco di Bucarest Dan al Pnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale liberale (Pnl) non sta discutendo dell'ingresso di Nicusor Dan (sindaco eletto a Bucarest) nello schieramento politico. Lo ha detto il premier romeno e presidente del Pnl, Ludovic Orban, parlando all'emittente televisiva privata "B1 TV". "È una decisione su cui Nicusor Dan deve riflettere. Non stiamo ancora discutendo di questo argomento. Per ora, Nicusor Dan è stato eletto con il nostro sostegno e il sostegno di Usr-Plus, ma soprattutto con il voto dei cittadini di Bucarest", ha detto Orban sostenendo che in alcuni seggi elettorali, i voti dati a Dan sono scomparsi. "Dove la nostra gente non è stata abbastanza vigile, i voti di Nicusor Dan sono scomparsi", ha detto Orban, notando che nei municipi 1, 2 e 5 di Bucarest ci sono delle "imprecisioni". Orban ha parlato anche della dichiarazione del copresidente dell'Usr-Plus, l'ex premier Dacian Ciolos, che ha affermato che le possibili collaborazioni dopo le elezioni parlamentari saranno pensate in base alla visione su come la Romania dovrebbe essere governata e che il partito che rappresenta spiegherà i principi per costruire un buon governo senza negoziare. (segue) (Rob)