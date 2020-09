Romania: premier Orban, non in agenda adesione del sindaco di Bucarest Dan al Pnl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cosa vuol dire che non negozieremo? Insieme abbiamo sostenuto Nicusor Dan. Mi interessano i dati. Il Pnl ha vinto le elezioni con il 34 per cento, il Psd al secondo posto con il 30 per cento nel voto politico e l'Usr al terzo posto con il 13 per cento", ha detto il leader dei liberali. Questo è il risultato ma ho visto che alcuni vedono solo le vittorie a Timisoara e Brasov da parte dei candidati di Usr-Plus. Per quanto riguarda il numero di sindaci, Orban ha indicato che, secondo i risultati parziali, il Psd guida 1.430 comuni, il Pnl 1.250, il Pmp 50 e Usr-Plus 45. Orban ha anche detto che la formazione che guida ha 17 presidenti di consigli regionali. Orban ha precisato che le elezioni locali sono state una battaglia di "estrema difficoltà" e quella di Bucarest in particolare è stata "epica". (segue) (Rob)