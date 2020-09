Romania: premier Orban, non in agenda adesione del sindaco di Bucarest Dan al Pnl (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato dal presidente romeno Klaus Iohannis, i risultati delle elezioni amministrative in Romania sono stati una "grande vittoria" della destra romena, di conseguenza, il Partito socialdemocratico (Psd) passa all'opposizione. "Tuttavia, questa vittoria deve essere confermata anche alle elezioni parlamentari, al fine di garantire una maggioranza che adotti le riforme necessarie per la Romania, compresa l'elezione dei sindaci in due turni elettorali. Le elezioni locali in Romania - ha sottolineato - si sono svolte in condizioni molto speciali, generate dall'epidemia di Covid-19. Quello che abbiamo visto per tutta la domenica nella stragrande maggioranza dei seggi elettorali è stata una mobilitazione esemplare. Mi congratulo - ha aggiunto - con le autorità coinvolte e con tutti i membri degli uffici elettorali che hanno permesso agli elettori di esprimere le loro scelte in condizioni di massima sicurezza. Il voto si è svolto senza grossi problemi e abbiamo qui un nuovo esempio che, quando le autorità agiscono in modo responsabile, i risultati sono visibili". (segue) (Rob)