Romania: premier Orban, non in agenda adesione del sindaco di Bucarest Dan al Pnl (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno ha poi spiegato su quali pilastri dovrebbe essere "ricostruita" la pubblica amministrazione locale: "trasparenza, integrità, professionalità, il tutto messo al servizio di un principio essenziale, ovvero l'interesse pubblico". Secondo Iohannis, "i romeni hanno dimostrato di essere sempre più coinvolti nella vita delle comunità e più interessati a prendere parte al processo decisionale. Sono molto soddisfatto del gran numero di giovani che hanno partecipato a queste elezioni e del crescente interesse che hanno mostrato per le elezioni". Per questo il presidente romeno ha sottolineato come a prescindere dal colore politico, "chi ha conquistato la fiducia degli elettori è obbligato a fornire ciò che ci si aspetta da loro, ovvero un'amministrazione pubblica locale efficiente ed efficiente che garantisca e offra prosperità". (Rob)