Corea del Nord: Pyongyang annuncia all’Onu che darà priorità all’economia (2)

- Il vicesegretario di Stato Usa, Stephen Biegun, ha dichiarato il 28 settembre di aver discusso “idee creative” per il rilancio dei negoziati sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord, a margine di un incontro a Washington con il rappresentante speciale del governo sudcoreano per la pace e gli affari di sicurezza nella Penisola coreana, Lee Do-hoon. “Gli Stati Uniti e la Repubblica di Corea restano impegnati a perseguire la via della diplomazia per giungere ad una pace durevole nella Penisola coreana, conseguire la denuclearizzazione, concretizzare un futuro migliore per tutti i coreani, e normalizzare le relazioni tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord)”, ha dichiarato Biegun durante una conferenza stampa. “Apprezzo molto l’incoraggiamento e le idee creative discusse oggi, ma non possiamo fare da soli. Stati Uniti e Repubblica di Corea non possono fare da soli. Abbiamo bisogno del coinvolgimento della Corea del Nord, e restiamo aperti ad un confronto con loro quando saranno pronti”, ha aggiunto il vicesegretario di Stato. Lee ha definito “molto produttive” le discussioni con il funzionario statunitense. (segue) (Nys)