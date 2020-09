Nagorno-Karabakh: premier armeno, non invieremo una missione di pace nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna missione di pace armena nel Nagorno-Karabakh, massima attenzione alla sicurezza nazionale e nessuna volontà di partecipare a un summit a tre con Azerbaigian e Russia. Il premier armeno, Nikol Pashinyan, questa mattina ha dettato la linea della strategia di Erevan in merito alla nuova escalation della tensione nella regione contesa. "L'Armenia è sempre stata pronta a trovare una soluzione pacifica al problema del Nagorno-Karabakh, ma questo non significa che ciò vada a scapito della sua sicurezza nazionale e della sicurezza del Karabakh stesso", ha detto Pashinyan in una conferenza stampa. Al tempo stesso, tuttavia, il premier armeno ha garantito che non saranno inviate delle forze di pace nella regione e che Erevan sta lavorando a stretto contatto con gli altri membri del Trattato di sicurezza collettiva (Csto). Pashinyan ha inoltre annunciato che la commissione intergovernativa armeno-russa si riunirà il 9 ottobre a Erevan. "La data è stata fissata e siamo pronti a ospitare la riunione della commissione intergovernativa come concordato", ha detto Pashinyan, respingendo, tuttavia, le ipotesi avanzate da alcuni osservatori nelle ultime ore, secondo cui si starebbe lavorando a un summit trilaterale che veda sedersi al tavolo i vertici dell’Armenia e l’Azerbaigian con la mediazione russa.(Rum)