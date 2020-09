Giappone-Russia: Suga e Putin ribadiscono l'impegno per un trattato di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro neoeletto del Giappone, Yoshihide Suga, e il presidente della Russia, Vladimir Putin, hanno ribadito l’impegno a raggiungere un’intesa per un trattato di pace basato sulla dichiarazione bilaterale del 1956, in occasione del loro primo colloqui telefonico, che si è tenuto ieri, 19 settembre. La firma di un trattato di pace tra Giappone e Russia, che ponga formalmente fine alle ostilità della Seconda guerra mondiale, è stata ostacolata per decenni dalla disputa per la sovranità sulle isole Curili Meridionali, occupate dalla Russia durante le fasi conclusive del conflitto. Durante il colloquio telefonico di ieri, Suga ha dichiarato di voler “contribuire a far avanzare le relazioni russo-giapponesi nel loro complesso, inclusa la firma di un trattato di pace. Vorrei voltare pagina sulla questione dei Territori settentrionali (il nome attribuito dal Giappone alle Curili), anziché consegnarla alla prossima generazione”, ha affermato il premier giapponese durante il colloquio, durato circa 20 minuti. Putin e Suga hanno confermato la validità dell’accordo raggiunto dai due paesi nel 2018, e teso ad accelerare i negoziati in merito alla disputa territoriale. Il presidente Russo ha citato in particolare l’adozione di un regime di liberalizzazione dei visti per i cittadini giapponesi in visita alle Curili, impegnandosi a dar seguito all’accordo una volta superata l’emergenza pandemica. A margine del colloquio, Suga si è detto convinto di poter condurre con presidente russo un “sincero scambio di opinioni”.Lo scorso maggio la Russia ha proposto al Giappone di accantonare il tema della giurisdizione legale sulle isole Curili Meridionali, per agevolare il progresso dei negoziati e giungere così ad una soluzione dell’annosa disputa territoriale tra i due paesi. Lo hanno riferito fonti diplomatiche vicine ai due governi. Nelle intenzioni di Mosca, la proposta costituirebbe un compromesso teso a consentire le attività economiche congiunte presso le isole contese, e dunque la progressiva edificazione di un clima di fiducia necessaria alla futura normalizzazione delle relazioni bilaterali. Tokyo, però, non ha mai riconosciuto l’annessione delle isole da parte della Russia, avvenuta alla fine della Seconda guerra mondiale, e punta ancora ad ottenere una restituzione almeno parziale dell’arcipelago. Non è chiaro, al momento, se Tokyo sia disponibile o meno a discutere la proposta avanzata dal governo russo, che è simile per natura a quella che nel 1998 ha consentito la firma di un accordo di pesca bilaterale nelle acque tra le isole contese e l’Hokkaido. A dispetto dell’accordo in questione, le autorità russe hanno effettuato in più occasioni ispezioni e sequestri di pescherecci giapponesi.Il governo del Giappone ha ribadito la propria rivendicazione sulle isole Curili Meridionali nell’ultima edizione del Libro blu della diplomazia, pubblicato lo scorso 19 maggio, dal ministero degli Esteri di quel paese. Le isole, occupate dalla Russia al termine della Seconda guerra mondiale, sono oggetto di una disputa che ha impedito a Tokyo e Mosca la formale normalizzazione delle relazioni diplomatica dal Secondo dopoguerra ad oggi. L’edizione 2020 del Libro Blu fa riferimento anche alle dispute di carattere storico e territoriale con la Corea del Sud, e alle tensioni causate dai test balistici della Corea del Nord. Per quanto riguarda le Curili meridionali, il rapporto annuale descrive le isole come “soggette a sovranità giapponese”, ed esprime “la più grande preoccupazione” per le difficoltà nell’individuare una soluzione condivisa alla disputa con la Russia, nonostante l’attivismo diplomatico intrapreso dal governo del premier Shinzo Abe negli ultimi anni.L’ex premier giapponese, Shinzo Abe, ha tenuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin lo scorso agosto, dopo l’annuncio delle proprie dimissioni da capo del governo, e ha confermato l'intenzione di Tokyo di portare avanti il dialogo con Mosca per risolvere la questione sulle Isole Curili e concludere un trattato di pace tra i due paesi. Il Giappone rivendica le isole di Kunashiri, Shikotan, Itorofu e Habomai, attualmente in possesso della Federazione Russa, citando il Trattato bilaterale sul commercio e le frontiere del 1855. Tokyo ritiene il ritorno delle isole sotto il proprio controllo una condizione necessaria per la conclusione di un trattato di pace con la Federazione Russa, finora mai firmato dalla fine della Seconda guerra mondiale. Venerdì, subito dopo l'annuncio delle dimissioni di Abe, il Cremlino ha auspicato continuità nello sviluppo delle relazioni bilaterali. "Ci auguriamo che il suo successore segua ugualmente il percorso verso un ulteriore sviluppo delle relazioni russo-giapponesi", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. (Git)