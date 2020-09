Nagorno-Karabakh, il premier armeno: "Non invieremo una missione di pace nella regione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna missione di pace armena nel Nagorno-Karabakh, massima attenzione alla sicurezza nazionale e nessuna volontà di partecipare a un summit a tre con Azerbaigian e Russia. Il premier armeno, Nikol Pashinyan, questa mattina ha dettato la linea della strategia di Erevan in merito alla nuova escalation della tensione nella regione contesa."L'Armenia è sempre stata pronta a trovare una soluzione pacifica al problema del Nagorno-Karabakh, ma questo non significa che ciò vada a scapito della sua sicurezza nazionale e della sicurezza del Karabakh stesso", ha detto Pashinyan in una conferenza stampa. Al tempo stesso, tuttavia, il premier armeno ha garantito che non saranno inviate delle forze di pace nella regione e che Erevan sta lavorando a stretto contatto con gli altri membri del Trattato di sicurezza collettiva (Csto). Pashinyan ha inoltre annunciato che la commissione intergovernativa armeno-russa si riunirà il 9 ottobre a Erevan."La data è stata fissata e siamo pronti a ospitare la riunione della commissione intergovernativa come concordato", ha detto Pashinyan, respingendo, tuttavia, le ipotesi avanzate da alcuni osservatori nelle ultime ore, secondo cui si starebbe lavorando a un summit trilaterale che veda sedersi al tavolo i vertici dell’Armenia e l’Azerbaigian con la mediazione russa.Nella serata di ieri la Georgia ha introdotto una misura che vieta il transito di armamenti attraverso il suo territorio. Lo ha dichiarato alla stampa di Tbilisi il presidente della commissione per la difesa e la sicurezza del parlamento georgiano, Irakli Sesiashvili, secondo cui con questa decisione il paese caucasico mostra di assumere una posizione neutrale in merito all’ultima escalation della tensione nel conflitto del Nagorno-Karabakh. "Abbiamo rapporti di buon vicinato sia con l'Azerbaigian che con l'Armenia", ha detto Sesiashvili, commentando la misura.La decisione, tuttavia, potrebbe risultare più “dannosa” per Erevan: la Georgia, nonostante i suoi pessimi rapporti con Mosca, è il “passaggio naturale” per il trasporto di merci e armamenti provenienti dalla Russia. In diverse occasioni, negli ultimi mesi da quando sono riprese le recrudescenze fra Armenia e Azerbaigian, la Georgia si è trovata ad affrontare varie accuse per aver concesso o meno il transito di armamenti attraverso il suo territorio.L'agenzia di stampa russa "Rt" ha pubblicato alcune immagini dei rottami di un velivolo abbattuto nell'area dove sono in corso gli scontri fra le forze armate dell'Azerbaigian e le forze dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Nelle immagini si riconoscono le parti di quello che, a detta della testata russa sarebbe un Tu-143 - un aereo da ricognizione senza pilota sovietico oramai in disuso - abbattuto dalla contraerea delle forze del Karabakh. Il velivolo da ricognizione senza pilota era ampiamente diffuso fra i paesi del patto di Varsavia a partire degli anni Settanta, ma è stato sostituito da aeromobili senza pilota più moderni. (Rum)