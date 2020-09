Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 30 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I, II e V. Odg: "Progetti di recupero circolo Valli e usi temporanei soazi dismessi stazione Dora"Ore 14.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II, I, III e VI. Odg: 1) "ZTL attuale e Torino Centro Aperto"; 2) interpellanza della Circoscrizione 5 avente per oggetto "ZTL a pagamento". Discussione ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Regolamento del Decemtramento.REGIONEGiuntaore 9 - Skyway del Monte Bianco, il presidente partecipa al Trentennale del Comitato Sindacale Interregionale delle Alpi dell'Arco Lemano.ore 10,30 - Torino, Sala della Trasparenza Regione Piemonte, piazza Castello 165 gli assessori al Turismo e all’Agricoltura partecipano alla conferenza stampa di presentazione del programma di Terra Madre Salone del Gusto 2020ore 12,30 - Venaria Reale (TO) Reggia di Venaria, l’assessore alla Cultura partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra Paolo Pellegrin. Un’antologiaConsiglioore 9:30, Aula, riunione della II Commissione.ore 11:00, Aula, riunione della Conferenza dei capigruppo. (Rpi)