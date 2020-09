Sardegna: 16 nuove assunzioni al comune di Quartu, per il sindaco "ossigeno per la pianta organica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici nuove unità lavorative tutte assunte a tempo indeterminato e distribuite in diversi settori operativi: dai Servizi sociali all'Ambiente, dai Lavori pubblici ai Servizi finanziari, ma anche Affari generali, Cultura e Urbanistici, rafforzano da pochi giorni l'organico del comune di Quartu Sant'Elena, nell'hinterland cagliaritano. Il piano di assunzioni studiato dall'amministrazione è diventato realtà questa settimana. Il comune di Quartu soffriva ormai da tantissimo tempo per il cronico sottodimensionamento dell'organico. Erano infatti ormai quasi 20 anni che nell'Ente non veniva programmato un piano di assunzioni strutturato, con la conseguenza di un progressivo incremento, per ciascun settore, della forbice tra le risorse umane necessarie e il personale effettivo operante. (segue) (Rsc)